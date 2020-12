Mkers è al Six Invitational di Rainbow Six, finalmente un team italiano! (Di lunedì 21 dicembre 2020) Per la prima volta nella sua storia l’Italia può vantare una squadra al Six Invitational di Rainbow Six Siege. Si tratta dei Mkers che dovranno portare alto il tricolore nella competizione di esports di tactical shooter più importante realizzata dal colosso Ubisoft. I Mkers sono riusciti nella qualificazione battendo nella finale delle qualificazioni Tempra Esports, formazione di proprietà italiana ma con roster interamente francese con il punteggio di 3 a 1. I giocatori Lollo, Gemini, Scatto, Aqui e Sasha, guidati dall’allenatore Torok, dal direttore Jaxa hanno meritato appieno questa qualificazione e meriteranno di essere ricordati come i primi nella storia italiana ad essere riusciti in questa impresa. La squadra è molto nuova con Lollo entrato a far parte del roster solo il 26 novembre, tre settimane fa! Nel mentre ... Leggi su esports247 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Per la prima volta nella sua storia l’Italia può vantare una squadra al SixdiSix Siege. Si tratta deiche dovranno portare alto il tricolore nella competizione di esports di tactical shooter più importante realizzata dal colosso Ubisoft. Isono riusciti nella qualificazione battendo nella finale delle qualificazioni Tempra Esports, formazione di proprietà italiana ma con roster interamente francese con il punteggio di 3 a 1. I giocatori Lollo, Gemini, Scatto, Aqui e Sasha, guidati dall’allenatore Torok, dal direttore Jaxa hanno meritato appieno questa qualificazione e meriteranno di essere ricordati come i primi nella storia italiana ad essere riusciti in questa impresa. La squadra è molto nuova con Lollo entrato a far parte del roster solo il 26 novembre, tre settimane fa! Nel mentre ...

