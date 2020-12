Milan | testa alla Lazio ma con un solo centrocampista arruolabile

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Per la sfida contro lail, in attesa di nuovi test sul campo per Tonali, avrà a disposizioneKrunic a centrocampo Stefano Pioli aveva chiesto una reazione ai suoi dopo i due pareggi ottenuti contro Parma e Genoa: i giocatori hanno risposto in sette secondi. Un gol prezioso per la storia (record assoluto in Serie A) ma soprattutto per ladei giocatori che da quel momento in poi hanno dominato l’incontro riversando nella propria metà campo il Sassuolo, cosa non riuscita quest’anno praticamente a nessuno. SENZA IBRA – Sette secondi per dimenticare il Parma e Genova ma anche per ritrovare quella consapevolezza leggermente intaccata dopo la notizia dell’ennesimo infortunio di Ibrahimovic. Con il successo di Reggio Emilia salgono infatti a 24 i punti ottenuti dai rossoneri senza Ibra per una ...