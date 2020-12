Manovra, un fondo da 15 milioni per aiutare gli studenti fuorisede con l’affitto (Di lunedì 21 dicembre 2020) Un fondo da 15 milioni di euro per aiutare gli studenti fuorisede con un Isee inferiore a 20mila euro a sostenere le spese dell’affitto. È quanto prevede un emendamento alla Manovra approvato il 19 dicembre in commissione bilancio alla Camera. Martedì 22 dicembre il testo passerà all’esame dell’Aula. A sottolineare l’importanza della misura, pensata per garantire il diritto allo studio, è il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino. “Sono fiero di aver contribuito a portare a casa un nuovo fondamentale risultato per una vasta platea di studenti universitari”, scrive Iovino in una nota, in cui definisce l’approvazione “un bel passo in avanti per garantire il diritto allo studio”. “A beneficiare di questa misura”, prosegue Iovino, “saranno centinaia ... Leggi su tpi (Di lunedì 21 dicembre 2020) Unda 15di euro perglicon un Isee inferiore a 20mila euro a sostenere le spese del. È quanto prevede un emendamento allaapprovato il 19 dicembre in commissione bilancio alla Camera. Martedì 22 dicembre il testo passerà all’esame dell’Aula. A sottolineare l’importanza della misura, pensata per garantire il diritto allo studio, è il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino. “Sono fiero di aver contribuito a portare a casa un nuovo fondamentale risultato per una vasta platea diuniversitari”, scrive Iovino in una nota, in cui definisce l’approvazione “un bel passo in avanti per garantire il diritto allo studio”. “A beneficiare di questa misura”, prosegue Iovino, “saranno centinaia ...

