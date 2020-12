Mancini: «Spero che Immobile si sia tenuto un po’ di gol per l’Italia. Su Zaniolo e Chiellini…» (Di lunedì 21 dicembre 2020) Lunga conferenza stampa di fine anno di Roberto Mancini dalla sede della FIGC: queste le parole del ct azzurro Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa per tirare un bilancio del 2020 del calcio italiano. Immobile – «Sta facendo gol incredibili, Spero ne tenga qualcuno per l’Europeo. Gli dico di stare tranquillo, ad Amsterdam fece una grande partita anche senza gol. Prima o poi arriveranno, magari tutti all’Europeo». RAPPORTI CON I CLUB – «Abbiamo sempre cercato di non disturbare le squadre e i club. Non abbiamo mai fatto niente quindi… Noi ci stiamo comportando perfettamente, stiamo tutelando i giocatori cercando di risparmiare quando possiamo. Penso sia ottimo per i club». CALENDARIO FITTO – «Avere tanti appuntamenti così in un anno solare non è mai successo, forse non capiterà più. Penso possa essere un ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Lunga conferenza stampa di fine anno di Robertodalla sede della FIGC: queste le parole del ct azzurro Robertoha parlato in conferenza stampa per tirare un bilancio del 2020 del calcio italiano.– «Sta facendo gol incredibili,ne tenga qualcuno per l’Europeo. Gli dico di stare tranquillo, ad Amsterdam fece una grande partita anche senza gol. Prima o poi arriveranno, magari tutti all’Europeo». RAPPORTI CON I CLUB – «Abbiamo sempre cercato di non disturbare le squadre e i club. Non abbiamo mai fatto niente quindi… Noi ci stiamo comportando perfettamente, stiamo tutelando i giocatori cercando di risparmiare quando possiamo. Penso sia ottimo per i club». CALENDARIO FITTO – «Avere tanti appuntamenti così in un anno solare non è mai successo, forse non capiterà più. Penso possa essere un ...

