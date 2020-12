Libia: racconto choc pescatore 'volevano che accusassi il comandante di traffico droga'/Adnkronos (Di lunedì 21 dicembre 2020) Mazara del Vallo (Trapani), 21 dic. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - "Dopo il sequestro mi hanno portato in una piccola stanza piena di militari dove mi hanno bendato quasi subito. Mi hanno quindi fatto toccare con le mani dei panetti di hashish. Credo per lasciare le mie impronte. Appena mi hanno tolto la benda dagli occhi mi hanno detto che il comandante della barca aveva già confessato di essere un trafficante di droga e mi hanno detto che avrei dovuto confermarlo. Ma io non ho mai visto della droga sul peschereccio e mi sono rifiutato. E i militari mi hanno minacciato dicendomi che se non avessi accusato il comandante loro avrebbero accusato me e mio padre e che avremmo rischiato entrambi l'ergastolo. E che avrebbero mandato la squadra dei torturatori. Sono stati momenti terribili". ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Mazara del Vallo (Trapani), 21 dic. () - (dall'inviata Elvira Terranova) - "Dopo il sequestro mi hanno portato in una piccola stanza piena di militari dove mi hanno bendato quasi subito. Mi hanno quindi fatto toccare con le mani dei panetti di hashish. Credo per lasciare le mie impronte. Appena mi hanno tolto la benda dagli occhi mi hanno detto che ildella barca aveva già confessato di essere un trafficante die mi hanno detto che avrei dovuto confermarlo. Ma io non ho mai visto dellasul peschereccio e mi sono rifiutato. E i militari mi hanno minacciato dicendomi che se non avessi accusato illoro avrebbero accusato me e mio padre e che avremmo rischiato entrambi l'ergastolo. E che avrebbero mandato la squadra dei torturatori. Sono stati momenti terribili". ...

"L'equipaggio mi ha raccontato che a bordo ci sono topi - ha detto Marco ... Non solo botte e altre sofferenze per i pescatori rientrati a Mazara del Vallo dopo la prigionia in Libia. Stamattina ...

"Dopo circa un mese di prigionia in Libia i carcerieri ci hanno detto che la Libia chiedeva uno scambio di prigionieri tra noi e quattro detenuti libici». "Abbiamo sentito parlare in ...

