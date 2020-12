La variante Covid già è in Italia, il Governo starebbe valutando nuove e più stringenti restrizioni (Di lunedì 21 dicembre 2020) A dieci mesi dal paziente zero, in Italia è arrivato un nuovo paziente zero positivo al Coronavirus. Questa volta, però, stiamo parlando di un nuovo ceppo, una variante del virus arrivato dalla Gran Bretagna. Subito dopo aver appreso la notizia, il Governo Italiano ha optato per la chiusura di tutti i collegamenti con la Gran L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) A dieci mesi dal paziente zero, inè arrivato un nuovo paziente zero positivo al Coronavirus. Questa volta, però, stiamo parlando di un nuovo ceppo, unadel virus arrivato dalla Gran Bretagna. Subito dopo aver appreso la notizia, ilno ha optato per la chiusura di tutti i collegamenti con la Gran L'articolo

I passeggeri giunti con l’ultimo aereo proveniente dalla Gran Bretagna prima che diventasse effettivo il blocco dei voli stabilito dal Ministero della Salute in seguito all’insorgere della nuova ...

Usa: accordo sul budget, ma la variante Covid allarma i mercati

Torna su l’oro, a 1.901 dollari l’oncia (+1%). LONDRA ISOLATA, DUE CASI ANCHE IN ITALIA L’ultimo flagello di un anno funesto si chiama B.1.1.7. È la variante più aggressiva del Covid-19 che si sta ...

