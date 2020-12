Iva Zanicchi a Live Non è La D’Urso contro Conte sul Covid mutato: “Si sapeva da settembre, non si vergognano?” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Gli occhi di Iva Zanicchi a Live Non è La D’Urso sono ancora provati dal lutto per il fratello, ucciso dal Covid-19 dopo che il virus aveva intaccato l’intera famiglia, lei compresa. A questo giro l’aquila di Ligonchio ha commentato le notizie sul Covid mutato arrivate dal Regno Unito. Nelle ultime ore, infatti, in Italia e nel mondo si rincorrono le teorie sulla variante del virus Sars-CoV-2 arrivata anche in Italia dalla Gran Bretagna con un volo atterrato all’aeroporto di Fiumicino. L’apprensione è tanta, anche se si parla di un contagio più veloce che tuttavia non inficerebbe sull’efficacia del vaccino né si manifesterebbe con sintomi più gravi. Su questo aspetto si è pronunciata Iva Zanicchi a Live Non è La D’Urso ieri, ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020) Gli occhi di IvaNon è Lasono ancora provati dal lutto per il fratello, ucciso dal-19 dopo che il virus aveva intaccato l’intera famiglia, lei compresa. A questo giro l’aquila di Ligonchio ha commentato le notizie sularrivate dal Regno Unito. Nelle ultime ore, infatti, in Italia e nel mondo si rincorrono le teorie sulla variante del virus Sars-CoV-2 arrivata anche in Italia dalla Gran Bretagna con un volo atterrato all’aeroporto di Fiumicino. L’apprensione è tanta, anche se si parla di un contagio più veloce che tuttavia non inficerebbe sull’efficacia del vaccino né si manifesterebbe con sintomi più gravi. Su questo aspetto si è pronunciata IvaNon è Laieri, ...

