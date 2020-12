Incendio in un’abitazione a San Tommaso | spavento per mamma e figlia

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino intorno alla mezzanotte di ieri 20 dicembre, sono intervenuti nel popoloso quartiere di Sane più precisamente in via Giuseppe Di Vittorio, per unche si è sviluppato insita al quarto piano di un edificio del posto. Le fiamme causate probabilmente da un problema elettrico al presepe, sono state tempestivamente spente dalle due squadre inviate sul posto dalla sala operativa del Comando di via Zigarelli, evitando che le stesse si propagassero ad altri ambienti della casa. La donna con lapresenti all’interno, oltre un grossonon hanno subito conseguenze. L'articolo proviene da Anteprima24.it.