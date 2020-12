Governo | Buffagni | ' stop picconatori | irresponsabile minarlo ora' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "In questo momento il Paese affronta una pandemia mondiale e in cui c'e' una situazione in cui chi guida la nave deve avere il timone saldo in mano, senza chi lo piccona. Se ci sono dei problemi si discute, il presidente Conte ha dato disponibilità di ragionare e migliorare. Credo che la priorità devono essere gli italiani: la gente fuori quando usciamo non ci chiede chi ha quella delega ma di capire il lavoro del figlio, quando potranno vedere i propri cari, quando potranno avere il vaccino". Così il viceministro allo Sviluppo economico Stefano, in un video postato su Facebook. "Abbiamo la grande responsabilità di dare risposte concrete e di essere connessi coi problemi del Paese, chi rimane nei palazzi e vive nei palazzi non ha capito una mazza. Guai a mettere in discussione la stabilità del governo. Chi lo fa, lavora pro domo ...