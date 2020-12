F1, Carlos Sainz sul primo giorno in Ferrari: “Un sogno, voglio aprire un ciclo” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Le motivazioni non mancano allo spagnolo Carlos Sainz Jr. L’iberico, dall’anno prossimo, correrà con la Ferrari in F1 e le sue ambizioni sono importanti per lasciare il segno con la scuderia di Maranello. Non sarà una stagione facile, la Rossa è reduce da un’annata molto difficile per via di un progetto tecnico sbagliato a cui non sarà semplice rimediare nel 2021. I nuovi regolamenti, infatti, limitano gli interventi degli ingegneri e pertanto i telai delle monoposto saranno gli stessi di questa stagione. In buona sostanza, i tecnici del Cavallino Rampante potranno adoperarsi per montare un nuovo motore e nello stesso tempo migliorare l’aerodinamica, modificando in maniera sostanziale il retrotreno, usando i “gettoni” previsti dalle norme. Sainz, da questo punto di vista, non è spaventato dalla portata della sfida: ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 dicembre 2020) Le motivazioni non mancano allo spagnoloJr. L’iberico, dall’anno prossimo, correrà con lain F1 e le sue ambizioni sono importanti per lasciare il segno con la scuderia di Maranello. Non sarà una stagione facile, la Rossa è reduce da un’annata molto difficile per via di un progetto tecnico sbagliato a cui non sarà semplice rimediare nel 2021. I nuovi regolamenti, infatti, limitano gli interventi degli ingegneri e pertanto i telai delle monoposto saranno gli stessi di questa stagione. In buona sostanza, i tecnici del Cavallino Rampante potranno adoperarsi per montare un nuovo motore e nello stesso tempo migliorare l’aerodinamica, modificando in maniera sostanziale il retrotreno, usando i “gettoni” previsti dalle norme., da questo punto di vista, non è spaventato dalla portata della sfida: ...

