(Di lunedì 21 dicembre 2020), famiglia con bambina di 5 anni finisce per strada: 'Dal Comune nessuna soluzione' 2 dicembre 2020, niente proroga per il blocco delle esecuzioni: 'Sarà il disastro sociale' 16 ...

sole24ore : Usa, il maxi piano di aiuti non risolve il problema dell’emergenza abitativa - AdornatoAntonio : RT @romatoday: Emergenza abitativa e sfratti, da Federcasa e sindacati una proposta al Governo: 'Servono più case popolari' - sue_ric : RT @romainquilini: Emergenza abitativa e sfratti, da Federcasa e sindacati una proposta al Governo: 'Servono più case popolari' https://t.c… - Notiziedi_it : Emergenza abitativa e sfratti, da Federcasa e sindacati una proposta al Governo: “Servono più case popolari” - ayurbea : RT @romainquilini: Emergenza abitativa e sfratti, da Federcasa e sindacati una proposta al Governo: 'Servono più case popolari' https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza abitativa

RomaToday

"I servizi sociali erano all'oscuro di chi vivesse nell'area in questione. Siamo intervenuti a posteriori. Le persone identificate, quindici in tutto, in questo momento sono ospiti nei dormitori comun ...Caucino: "Una misura doverosaa sostegno di quei cittadini piemontesi che, a causa della pandemia, hanno visto accrescersi le difficoltà economiche" ...