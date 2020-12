Cybercrimine | denunciato 34enne fiorentino per la più grande frode informatica in Italia

Leggi su dire

(Di lunedì 21 dicembre 2020) ROMA – Gli investigatori della Polizia Postale di Firenze e della Sezione financial cybercrime del Servizio centrale della Polizia Postale in Roma, e con l´ausilio del personale della Guardia di finanza della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Firenze, stanno eseguendo la misura cautelare del divieto di esercitare attivita’ d´impresa e di ricoprire uffici direttivi di imprese, emessa dal giudice per le indagini preliminari Gianluca Mancuso, nei confronti di F.F., un 34 enne della provincia di Firenze amministratore unico di una societa’ italiana che gestisce una piattaforma di scambio di cryptovalute (exchange), ritenuto responsabile di una frode informatica di 120 milioni di euro, di bancarotta fraudolenta e di auto riciclaggio.