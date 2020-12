Cts, Miozzo: “Avremmo dovuto chiudere l’Italia, ma ci sarebbe stata la rivoluzione” (Di lunedì 21 dicembre 2020) In Italia “c’è stato un peggioramento improvviso e inaspettato nel giro di una settimana. Ci sono tre regioni in crisi sanitaria, e altre regioni che oscillano in peggio come la Liguria e il Lazio. Con questi numeri si sarebbe dovuto chiudere tutto per tre settimane”. Così Agostino Miozzo, presidente del Comitato Tecnico-Scientifico. “Molti – prosegue Miozzo in una intervista al Giornale – avevano già comprato i biglietti, se avessimo bloccato tutto sarebbe scoppiata la rivoluzione. I movimenti erano già in corso, non c’era altra possibilità se non quella di ricordare a tutti di usare prudenza, prudenza, prudenza”. Durante le feste natalizie “i contatti vanno limitati, si può incontrare una persona sola, non dieci. E anche nei contatti familiari si raccomandano le ... Leggi su sportface (Di lunedì 21 dicembre 2020) In Italia “c’è stato un peggioramento improvviso e inaspettato nel giro di una settimana. Ci sono tre regioni in crisi sanitaria, e altre regioni che oscillano in peggio come la Liguria e il Lazio. Con questi numeri situtto per tre settimane”. Così Agostino, presidente del Comitato Tecnico-Scientifico. “Molti – proseguein una intervista al Giornale – avevano già comprato i biglietti, se avessimo bloccato tuttoscoppiata la. I movimenti erano già in corso, non c’era altra possibilità se non quella di ricordare a tutti di usare prudenza, prudenza, prudenza”. Durante le feste natalizie “i contatti vanno limitati, si può incontrare una persona sola, non dieci. E anche nei contatti familiari si raccomandano le ...

È fondamentale che ci sia una concertazione europea, finalmente si muove tutta insieme”. Lo ha detto il coordinatore del Cts, Agostino Miozzo ad Agorà su Rai3.

Il coordinatore del Cts Agostino Miozzo su nuova variante Covid: ‘Si sa solo che è molto veloce ma non più letale, dovremo essere ancor più rigorosi’.

