Come sta Alex Zanardi, il campione inizia a stare meglio: progressi incoraggianti (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il 19 giugno 2020 Alex Zanardi è rimasto coinvolto in un grave incidente nel Senese durante una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore. L’incidente è avvenuto in prossimità di una curva della statale 146 tra Pienza e San Quirico d’Orcia (Siena). La handbike di Zanardi procedeva in discesa quando il pilota si è scontrato con un camion che arrivava dal senso opposto. Le sue condizioni fin da subito sono risultate molte gravi e il campione ha dovuto subire diversi interventi. Come sta Alex Zanardi dopo l’incidente? A quanto pare, Alex sembrerebbe stare molto meglio. L’ex pilota automobilistico non si arrende e continua a combattere, giorno dopo giorno, anche questa ennesima battaglia. Leggi anche ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il 19 giugno 2020è rimasto coinvolto in un grave incidente nel Senese durante una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore. L’incidente è avvenuto in prossimità di una curva della statale 146 tra Pienza e San Quirico d’Orcia (Siena). La handbike diprocedeva in discesa quando il pilota si è scontrato con un camion che arrivava dal senso opposto. Le sue condizioni fin da subito sono risultate molte gravi e ilha dovuto subire diversi interventi.stadopo l’incidente? A quanto pare,sembrerebbemolto. L’ex pilota automobilistico non si arrende e continua a combattere, giorno dopo giorno, anche questa ennesima battaglia. Leggi anche ...

