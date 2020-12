Chieti, esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio: tre morti (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tragedia a Casalbordino, in provincia di Chieti. Nel pomeriggio si è verificata un’esplosione all’interno della fabbrica Esplodenti Sabino di Contrada Termini, che smaltisce e recupera polvere da sparo da bonifiche. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, intervenuti subito sul posto, le vittime sono tre. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tragedia a Casalbordino, in provincia di. Nel pomeriggio si è verificata un’all’interno dellaEsplodenti Sabino di Contrada Termini, che smaltisce e recupera polvere da sparo da bonifiche. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, intervenuti subito sul posto, le vittime sono tre. L'articolo proviene da Italia Sera.

