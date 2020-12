Calciomercato Fiorentina, casting in attacco: piacciono Zaza, Caicedo e Scamacca (Di lunedì 21 dicembre 2020) La Fiorentina è la squadra che più sta deludendo in questa prima fase di stagione considerando anche le aspettative che si erano create intorno alla squadra di Commisso. Il cambio in panchina, da Iachini a Prandelli, non ha portato buoni risultati. L’ex Commissario Tecnico della Nazionale italiana in 6 partite ha ottenuto 3 pareggi e 3 sconfitte. Un bottino molto deludente. Domani la “Viola” avrà una sfida sulla carta quasi proibitiva: i gigliati saranno ospiti della Juventus per l’ultimo match del 2020. La squadra è reduce, comunque, da due pareggi contro Sassuolo e Verona e sta lentamente crescendo. Domani servirà una partita di altissimo livello per ottenere un risultato positivo, nel match più importante e sentito per la tifoseria contro gli storici rivali bianconeri. Inoltre, il Calciomercato si avvicina, la società sembra aver deciso dove ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020) Laè la squadra che più sta deludendo in questa prima fase di stagione considerando anche le aspettative che si erano create intorno alla squadra di Commisso. Il cambio in panchina, da Iachini a Prandelli, non ha portato buoni risultati. L’ex Commissario Tecnico della Nazionale italiana in 6 partite ha ottenuto 3 pareggi e 3 sconfitte. Un bottino molto deludente. Domani la “Viola” avrà una sfida sulla carta quasi proibitiva: i gigliati saranno ospiti della Juventus per l’ultimo match del 2020. La squadra è reduce, comunque, da due pareggi contro Sassuolo e Verona e sta lentamente crescendo. Domani servirà una partita di altissimo livello per ottenere un risultato positivo, nel match più importante e sentito per la tifoseria contro gli storici rivali bianconeri. Inoltre, ilsi avvicina, la società sembra aver deciso dove ...

