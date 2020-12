Bollo auto in Veneto, rinvio del pagamento a giugno 2021. In arrivo anche novità (Di lunedì 21 dicembre 2020) Con l’approvazione della legge di stabilità 2021, il Consiglio regionale del Veneto ha stabilito il rinvio di 6 mesi del versamento del Bollo auto Forse gli automobilisti in Veneto saranno contenti di poter slittare di qualche mese il versamento della tassa relativa al Bollo auto. Infatti è stata approvata all’unanimità la nuova legge di stabilità L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 21 dicembre 2020) Con l’approvazione della legge di stabilità, il Consiglio regionale delha stabilito ildi 6 mesi del versamento delForse glimobilisti insaranno contenti di poter slittare di qualche mese il versamento della tassa relativa al. Infatti è stata approvata all’unanimità la nuova legge di stabilità L'articolo proviene da YesLife.it.

