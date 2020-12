Alex Zanardi: primi ottimi segnali di speranza, “Ora vede e sente” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Continua la battaglia di Alex Zanardi. Il pilota a sei mesi dall’incidente in hadbike sta lentamente migliorando. Le sue condizioni sono ancora gravi ma ci sono dei piccoli progressi che hanno riacceso la speranza che possa presto riprendersi. Alex Zanardi continua la sua lotta con la forza e la determinazione che tutti conosciamo. La situazione L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 21 dicembre 2020) Continua la battaglia di. Il pilota a sei mesi dall’incidente in hadbike sta lentamente migliorando. Le sue condizioni sono ancora gravi ma ci sono dei piccoli progressi che hanno riacceso lache possa presto riprendersi.continua la sua lotta con la forza e la determinazione che tutti conosciamo. La situazione L'articolo proviene da Leggilo.org.

chetempochefa : “Alex Zanardi stringe la mano su richiesta. Se gli chiedono di fare ok, alza il pollice. Dov’è Daniela? E lui gira… - Corriere : ?? Alessandro Zanardi è vivo, e lotta come solo lui. Quanto alla faccia, la sua bella faccia appuntita con gli occhi… - Eurosport_IT : Forza Alex, siamo con te! ?? #Zanardi | #AlexZanardi | #ForzaAlex - diennea70 : @M49liberorso Alex Zanardi, Franca Viola, Sergio Mattarella - fabriziobalconi : Non si molla un cazzo Alex. Daje ! #Zanardi -