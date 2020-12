Vibonese-Palermo 0-0: voglia ed equilibrio non bastano, la banda Boscaglia sbatte su Marson e non va oltre il pari (Di domenica 20 dicembre 2020) In aggiornamento...PRIMO TEMPO - Cercasi continuità per dare sale e colore ad un campionato finora piuttosto insipido.Dopo il convincente successo interno contro la Casertana, il Palermo vuole il bis al "Luigi Razza" contro l'ostica Vibonese.La formazione calabrese ha già imposto lo stop a Bari e Teramo, conquistando punti in entrambe le probanti sfide, cedendo sul filo di lana alla Ternana attuale capolista incontrastata del girone meridionale della Serie C. Compatta, organizzata e frizzante la squadra di casa, forte del prezioso contributo degli ex di turno Marson, Ambro e Plescia, conta di rendere la vita difficile anche alla compagine siciliana.Complice la squalifica di Marconi, Boscaglia rilancia Lancini nel ruolo di centrale difensivo al fianco di Somma, sceglie Luperini nel cuore del tridente, conferma la ... Leggi su mediagol (Di domenica 20 dicembre 2020) In aggiornamento...PRIMO TEMPO - Cercasi continuità per dare sale e colore ad un campionato finora piuttosto insipido.Dopo il convincente successo interno contro la Casertana, ilvuole il bis al "Luigi Razza" contro l'ostica.La formazione calabrese ha già imposto lo stop a Bari e Teramo, conquistando punti in entrambe le probanti sfide, cedendo sul filo di lana alla Ternana attuale capolista incontrastata del girone meridionale della Serie C. Compatta, organizzata e frizzante la squadra di casa, forte del prezioso contributo degli ex di turno, Ambro e Plescia, conta di rendere la vita difficile anche alla compagine siciliana.Complice la squalifica di Marconi,rilancia Lancini nel ruolo di centrale difensivo al fianco di Somma, sceglie Luperini nel cuore del tridente, conferma la ...

