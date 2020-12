Tutti in coda in autostrada per la fuga dal Nord. Le città in tilt da shopping (Di domenica 20 dicembre 2020) Chiara Giannini Ieri una fila di 9 chilometri sulla A1. A Roma chiude via del Corso. Caos da Napoli a Milano Dopo l'annuncio del premier Conte sulle chiusure legate natalizie, era inevitabile che l'esodo arrivasse. Così ieri mattina, prima delle 10, sull'autostrada del Sole a Melegnano si è creata una coda di circa 9 chilometri di automobili partite da Milano per raggiungere il Sud Italia. Caos anche nella stazione Centrale, dove si sono accalcate persone dirette in altre città per raggiungere la famiglia prima della chiusura tra regioni di domani 21 dicembre. Molti, però, sono rimasti a piedi perché i convogli sono già pieni da giorni e il costo dei biglietti è schizzato alle stelle. Trenitalia garantisce, solo per le Frecce, 90 corse al giorno (il 30 per cento rispetto al periodo pre-Covid) con una capienza del 50 per ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 20 dicembre 2020) Chiara Giannini Ieri una fila di 9 chilometri sulla A1. A Roma chiude via del Corso. Caos da Napoli a Milano Dopo l'annuncio del premier Conte sulle chiusure legate natalizie, era inevitabile che l'esodo arrivasse. Così ieri mattina, prima delle 10, sull'del Sole a Melegnano si è creata unadi circa 9 chilometri di automobili partite da Milano per raggiungere il Sud Italia. Caos anche nella stazione Centrale, dove si sono accalcate persone dirette in altreper raggiungere la famiglia prima della chiusura tra regioni di domani 21 dicembre. Molti, però, sono rimasti a piedi perché i convogli sono già pieni da giorni e il costo dei biglietti è schizzato alle stelle. Trenitalia garantisce, solo per le Frecce, 90 corse al giorno (il 30 per cento rispetto al periodo pre-Covid) con una capienza del 50 per ...

NinoGiannone3 : RT @fitcislSiracusa: @CislNazionale La faziosità delle supponenze del servizio di #Report con tutti i taglia e cuci fanno rimpiangere sempr… - AfinetAlberto : RT @lievemente: @virginiaraggi ASSOLTA La notizia in coda in tutti i telegiornali. Se fosse stata condannata, immagino le aperture trionfal… - agoacciaio : RT @lievemente: @virginiaraggi ASSOLTA La notizia in coda in tutti i telegiornali. Se fosse stata condannata, immagino le aperture trionfal… - AdrianoSalis : RT @lievemente: @virginiaraggi ASSOLTA La notizia in coda in tutti i telegiornali. Se fosse stata condannata, immagino le aperture trionfal… - ViselliTania : RT @Amo_Abbracci: -Nonna hai sentito Zaia? -Ma cossa vuto.. non scolto pi, i cambia regoe ogni dì! -Non si può uscire dal comune dopo le 14… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti coda Tutti in coda in autostrada per la fuga dal Nord. Le città in tilt da shopping ilGiornale.it Brescia: ultimo sabato di shopping prima di Natale, folla e controlli

Brescia, 20 dicembre 2020 - Le auto in coda nel parcheggio di piazza Vittoria ... con un tasso di positività sui tamponi in Ats Brescia in crescita al 15,56%. Inoltre a tutti è chiaro che le misure ...

Lecce, contro il Pisa come un pugno in faccia. Corvino: “ripartire subito”

Il Lecce peggiore della stagione rimedia tre gol dal Pisa e Mister Lanna non cerca scuse: "abbiamo sbagliato tutti. Ora è importante voltare pagina".

Brescia, 20 dicembre 2020 - Le auto in coda nel parcheggio di piazza Vittoria ... con un tasso di positività sui tamponi in Ats Brescia in crescita al 15,56%. Inoltre a tutti è chiaro che le misure ...Il Lecce peggiore della stagione rimedia tre gol dal Pisa e Mister Lanna non cerca scuse: "abbiamo sbagliato tutti. Ora è importante voltare pagina".