Loredana Berte e Giulio Todrani | papà di Giorgia | lite furiosa | “Non sei umana e hai leso …”

(Di domenica 20 dicembre 2020) The Voice Senior è arrivato alla finale e gli animi sono molto tesi perché, nonostante come ha sempre detto Antonella Clerici, i concorrenti non gareggiano per avere un futuro artistico, vista l’età ma è un “qui e ora”, tutti ci tengono a che la loro bravura e i loro sogni di una vita trovino forma. Lo spettacolo è stato bellissimo e gradevole da seguire. Anche Alessandro Gassmann lo ha molto apprezzato come è emerso dai social sui quali si è espresso e lo ha voluto anche paragonare a ciò che Mediaset offre nella stessa serata facendo i complimenti alla Rai che sa far divertire con uno spettacolo mai sopra le righe a differenza “della concorrenza volgare e becera”, come da Gassmann appunto qualificata. I giudici,Bertè, Gigi D’Alessio, Al Bano con Jasmine e Clementino rendono lo spettacolo ancora più frizzante e poi la conduzione di Antonella Clerici è ...