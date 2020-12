Il like di Neymar è un indizio sulla sua nuova storia d’amore? Ecco chi è la modella (Di domenica 20 dicembre 2020) Uno dei temi preferiti dei siti e delle riviste di gossip è la vita sentimentale di Neymar. Non sorprende quindi come un suo like al post di una concorrente del reality spagnolo (L'Isola delle Tentazioni), sia diventato oggetto di curiosità.caption id="attachment 107265" align="alignnone" width="1024" Instagram/captionLa modella e influencer si chiama Melodie Peñalver e come se non bastasse si è scoperto che qualche giorno fa si trovava a Parigi. Melodie è attualmente single, love story con la star brasiliana in vista?embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CIqZY Zr1OA/"embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CHQfaV5JGjz/"embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CGhQ5seJIs /"embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CGZ2TYZpMQk/" Golssip. Leggi su golssip (Di domenica 20 dicembre 2020) Uno dei temi preferiti dei siti e delle riviste di gossip è la vita sentimentale di. Non sorprende quindi come un suoal post di una concorrente del reality spagnolo (L'Isola delle Tentazioni), sia diventato oggetto di curiosità.caption id="attachment 107265" align="alignnone" width="1024" Instagram/captionLae influencer si chiama Melodie Peñalver e come se non bastasse si è scoperto che qualche giorno fa si trovava a Parigi. Melodie è attualmente single, love story con la star brasiliana in vista?embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CIqZY Zr1OA/"embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CHQfaV5JGjz/"embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CGhQ5seJIs /"embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CGZ2TYZpMQk/" Golssip.

