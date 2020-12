Di Campli racconta in un libro Ludwig Van Beethoven

Ultime Notizie dalla rete : Campli racconta

Corriere Nazionale

Un'intera famiglia sterminata dal virus a Campli, in provincia di Teramo. Madre, padre e figlio. La tragedia, raccontata dal quotidiano Il Centro, è avvenuta nel giro di poche settimane. Marito e ...In “Sei forte davvero”, la cantautrice Laura Mà si sofferma a fare delle riflessioni sulla vita, raccontandole ai suoi nipoti Matilde ed Anthony, un po’ come fosse una favola di cui condivide la moral ...