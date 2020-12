Covid-19, tre fratelli deceduti in pochi giorni: Pietrelcina in lutto (Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPietrelcina (Bn)- La letalità del Covid non ha risparmiato nessuno: anziani, in primis, ma anche giovani, soggetti ‘con patologie pregresse’ (definizione che fa sempre male). Ma il virus è stato trasversale, per certi versi: nuclei familiari contagiati, marito e moglie, genitori e figli. E poi c’è la storia di tre fratelli Pilla, originari di Pietrelcina, deceduti nel giro di una decina di giorni. Franco, che viveva a Pesco Sannita, è il primo deceduto poi il novantenne Nazzareno ed infine Rino. Quest’ultimo aveva deciso di rientrare a Pietrelcina per godersi la pensione dopo aver lavorato gran parte della propria esistenza in Svizzera. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn)- La letalità delnon ha risparmiato nessuno: anziani, in primis, ma anche giovani, soggetti ‘con patologie pregresse’ (definizione che fa sempre male). Ma il virus è stato trasversale, per certi versi: nuclei familiari contagiati, marito e moglie, genitori e figli. E poi c’è la storia di trePilla, originari dinel giro di una decina di. Franco, che viveva a Pesco Sannita, è il primo deceduto poi il novantenne Nazzareno ed infine Rino. Quest’ultimo aveva deciso di rientrare aper godersi la pensione dopo aver lavorato gran parte della propria esistenza in Svizzera. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

