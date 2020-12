Barbara d’Urso apre l’ultima puntata del 2020 di Live con una sigla speciale: le sue parole (Di domenica 20 dicembre 2020) Sorpresa per i fan di Barbara d’Urso. La puntata di Live – Non è la d’Urso di oggi, domenica 20 dicembre 2020, l’ultima dell’anno per il programma di Canale 5, si è inaspettatamente aperta con una sigla diversa dal solito; sigla che, per questo motivo, non è passata inosservata né ai telespettatori a casa, né tanto meno alla conduttrice in studio. Barbara d’Urso apre l’ultima puntata del 2020 di Live con una sigla speciale All’inizio della puntata di Live – Non è la d’Urso di stasera, infatti, Barbara ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 20 dicembre 2020) Sorpresa per i fan di. Ladi– Non è ladi oggi, domenica 20 dicembredell’anno per il programma di Canale 5, si è inaspettatamente aperta con unadiversa dal solito;che, per questo motivo, non è passata inosservata né ai telespettatori a casa, né tanto meno alla conduttrice in studio.deldicon unaAll’inizio delladi– Non è ladi stasera, infatti,...

rosyb98 : @mayiskirazi È vero l'ha detto Barbara D'urso !!! - tuttopuntotv : Barbara d’Urso apre l’ultima puntata del 2020 di Live con una sigla speciale: le sue parole #noneladurso - BISLACCO3 : RT @trashtvstellare: BABBO NATALE CHE SALUTA IN DIRETTA BARBARA D'URSO?? #noneladurso - fraziana : Mia nonna sta guardando Barbara D'Urso live ed è appena passata Take Me To Church WTF - danielepasotti3 : RT @trashtvstellare: BABBO NATALE CHE SALUTA IN DIRETTA BARBARA D'URSO?? #noneladurso -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara d’Urso Patrizia De Blanck non va dalla DUrso Profondamente offesa mi ha Gossip News