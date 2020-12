Un 2021 complicato per Erdogan (Di sabato 19 dicembre 2020) L'economia depressa, i rapporti alterni con l'alleato Vladimir Putin, la gestione opaca del Covid e i dissidi con l'Europa, tra le ingerenze geopolitiche e l'arma di pressione dei rifugiati. Si apre un anno in affanno per l'uomo forte di Ankara, che rischia di perdere appoggi politici e consensi popolari. Le vie dello shopping sono addobbate a festa, come capita sempre in questo periodo dell'anno. La Turchia, infatti, pur essendo un Paese musulmano non rinuncia alla suggestione del Natale, che ha sostituito con l'Yil Basinda, il Capodanno, mutuandone i simboli pagani, come l'albero e soprattutto la corsa ai regali e ai consumi. Quest'anno, però, i negozi sono mezzi vuoti, il clima è depresso e privo di quell'euforia che di solito si inizia a sentire già a novembre. La gente ha poca voglia di spendere ed è preoccupata per le proporzioni che sta assumendo l'epidemia da Covid-19 e ... Leggi su panorama (Di sabato 19 dicembre 2020) L'economia depressa, i rapporti alterni con l'alleato Vladimir Putin, la gestione opaca del Covid e i dissidi con l'Europa, tra le ingerenze geopolitiche e l'arma di pressione dei rifugiati. Si apre un anno in affanno per l'uomo forte di Ankara, che rischia di perdere appoggi politici e consensi popolari. Le vie dello shopping sono addobbate a festa, come capita sempre in questo periodo dell'anno. La Turchia, infatti, pur essendo un Paese musulmano non rinuncia alla suggestione del Natale, che ha sostituito con l'Yil Basinda, il Capodanno, mutuandone i simboli pagani, come l'albero e soprattutto la corsa ai regali e ai consumi. Quest'anno, però, i negozi sono mezzi vuoti, il clima è depresso e privo di quell'euforia che di solito si inizia a sentire già a novembre. La gente ha poca voglia di spendere ed è preoccupata per le proporzioni che sta assumendo l'epidemia da Covid-19 e ...

