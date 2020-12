Tortelli alla maremmana

Leggi su linkiesta

(Di sabato 19 dicembre 2020) Essenziale, robusta, sincera: la Maremma è così in ogni momento dell’anno, nelle forme del paesaggio come nelle tradizioni e nella cucina, fatta di ingredienti genuini e semplici. Un modo di essere che non viene a mancare neanche a Natale, quando sulle tavole compaiono piatti poco elaborati ma molto gustosi. Il menu tradizionale prevede crostini di fegatini di pollo,, arrosto misto, sformato di cardi gobbi, e poi i dolci, panforte, ricciarelli e cavallucci. I piatti “ricchi” sono di importazione: derivano da commistioni avvenute al tempo della bonifica, quando arrivarono molti Romagnoli e Aretini, e le tradizioni si mischiarono. Ma il sapore di questa terra che si stende a lambire il mare, tra vigne e uliveti, rimane inconfondibile. Ingredienti: Per la pasta: 400 g di farina, 2 uova, sale Per il ripieno: 500 g di ricotta mista (di latte ovino e vaccino), 250 ...