Processo Raggi: la prima cittadina è stata assolta (Di sabato 19 dicembre 2020) La sindaca Raggi era stata accusata di falso per la nomina di Renato Marra a capo dell'Ufficio direzione turismo. Questa mattina c'è stata la sentenza d'appello, che ha visto Virginia Raggi sindaca di Roma, uscirne assolta. Il marito ne ha dato notizia tramite un post su Facebook "assolta!". La decisione è stata accolta con un applauso da coloro che erano presenti in aula. La sindaca era già stata assolta in primo grado.

