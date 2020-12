LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena in DIRETTA: Jansrud al comando, attesa per Paris (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Discesa FEMMINILE IN VAL D’ISERE DALLE 10.30 11.53 Nella parte alta, quella di puro scorrimento, Jansrud ha fatto il vuoto. Anche l’austriaco Striedinger accusa ben 8 decimi di ritardo. 11.51 Jansrud ha perso 3 decimi nell’ultimo settore. E’ al comando con 0.86 su Ganong. La gara è lunghissima, la pista potrebbe anche velocizzarsi per i pettorali alti. 11.50 Già 0.80 di vantaggio per Jansrud al primo intermedio, 0.98 al secondo. Sta volando… 11.49 Ganong approfitta dell’errore di Kryenbuehl e lo scavalca con un vantaggio di 0.46. Tocca adesso al norvegese Jansrud, terzo ieri in superG: si entra subito nel vivo… 11.47 2’03?39 il tempo dello svizzero ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE IN VAL D’ISERE DALLE 10.30 11.53 Nella parte alta, quella di puro scorrimento,ha fatto il vuoto. Anche l’austriaco Striedinger accusa ben 8 decimi di ritardo. 11.51ha perso 3 decimi nell’ultimo settore. E’ alcon 0.86 su Ganong. La gara è lunghissima, la pista potrebbe anche velocizzarsi per i pettorali alti. 11.50 Già 0.80 di vantaggio peral primo intermedio, 0.98 al secondo. Sta volando… 11.49 Ganong approfitta dell’errore di Kryenbuehl e lo scavalca con un vantaggio di 0.46. Tocca adesso al norvegese, terzo ieri in superG: si entra subito nel vivo… 11.47 2’03?39 il tempo dello svizzero ...

Matt_Orlandi : LIVE #scialpinomaschile, discesa libera #ValGardena 2020 in tempo reale: inizio ore 11.45 @_SuperNews_ - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Val d’Isere in DIRETTA: Sofia Goggia da sogno Corinne Suter è dietro! - #alpino #Discesa… - skiworldcup : RT @OA_Sport: LIVE #Sci alpino, Discesa Val Gardena in DIRETTA: tutto pronto per lo spettacolo della Saslong, #Paris vuole stupire! #Innerh… - OA_Sport : LIVE #Sci alpino, Discesa Val Gardena in DIRETTA: tutto pronto per lo spettacolo della Saslong, #Paris vuole stupir… - Matt_Orlandi : LIVE #scialpinofemminile, discesa libera #ValdIsere II 2020 in tempo reale: inizio ore 10.30 -