Lecce, mentre fa lezione in Dad vede due ladri nel giardino: 15enne sventa il furto (Di sabato 19 dicembre 2020) Durante la lezione di matematica in Dad, chiede alla maestra di poter andare in bagno. Ma non appena si alza, viene distratto dall'abbaio insistente del suo cane che lo porta ad affacciarsi alla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 19 dicembre 2020) Durante ladi matematica in Dad, chiede alla maestra di poter andare in bagno. Ma non appena si alza, viene distratto dall'abbaio insistente del suo cane che lo porta ad affacciarsi alla ...

In difesa coppia centrale formata da Caracciolo e Simone Benedetti, mentre Birindelli e Lisi si candidano a partire titolari come terzini e Perilli difenderà la porta nerazzurra. LECCE (4-3-1-2):

