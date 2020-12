Filippo Nardi parla dopo la squalifica: ?"Ho esagerato, mia ironia bordeline" - (Di sabato 19 dicembre 2020) Novella Toloni A poche ore dall'uscita dal reality il conte ha affidato ai social network le sue scuse dopo la squalifica per alcune frasi e parole volgari pronunciate nella Casa dopo l'ultima puntata del Grande Fratello Vip a tenere banco è la squalifica di Filippo Nardi dal reality. Il conte, entrato nella Casa solo una settimana fa, è stato eliminato dal gioco per una serie di frasi volgari e dopo una battuta sessista su Maria Teresa Ruta. L'ultima diretta del programma condotto da Alfonso Signorini si è aperta proprio con la comunicazione ufficiale del provvedimento preso dal Gf nei confronti del concorrente. Tra la disperazione di alcuni compagni, le reazioni sono state molteplici, comprese le scuse (prima in diretta e poi sui social) di ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 19 dicembre 2020) Novella Toloni A poche ore dall'uscita dal reality il conte ha affidato ai social network le sue scuselaper alcune frasi e parole volgari pronunciate nella Casal'ultima puntata del Grande Fratello Vip a tenere banco è ladidal reality. Il conte, entrato nella Casa solo una settimana fa, è stato eliminato dal gioco per una serie di frasi volgari euna battuta sessista su Maria Teresa Ruta. L'ultima diretta del programma condotto da Alfonso Signorini si è aperta proprio con la comunicazione ufficiale del provvedimento preso dal Gf nei confronti del concorrente. Tra la disperazione di alcuni compagni, le reazioni sono state molteplici, comprese le scuse (prima in diretta e poi sui social) di ...

