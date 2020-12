Fa lezione in Dad ma i ladri non lo sanno: 15enne sventa il furto (Di sabato 19 dicembre 2020) Va in bagno durante la lezione di matematica in Dad, ma viene distratto dall’abbaiare del suo cane: così un ragazzino di 15 anni ha sventato il furto nella sua abitazione. Affacciandosi alla finestra ha visto due ladri incappucciati, ha urlato e li ha messi in fuga. I malviventi pensavano forse che la casa fosse vuota dato che avevano appena visto la madre uscire. Il fatto è accaduto a Lecce: protagonista uno studente di 15 anni del secondo anno del liceo Scientifico Da Vinci di Maglie in Puglia che, seppur spaventato, ha mostrato una prontezza degna del protagonista di “Mamma ho perso l’aereo”. La professoressa di matematica, come riporta il quotidiano di Puglia, ha mostrato il suo sostegno scrivendo una nota: “Al ragazzo e alla sua famiglia va la solidarietà dei suoi compagni e della sua docente di Matematica e di ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 19 dicembre 2020) Va in bagno durante ladi matematica in Dad, ma viene distratto dall’abbaiare del suo cane: così un ragazzino di 15 anni hato ilnella sua abitazione. Affacciandosi alla finestra ha visto dueincappucciati, ha urlato e li ha messi in fuga. I malviventi pensavano forse che la casa fosse vuota dato che avevano appena visto la madre uscire. Il fatto è accaduto a Lecce: protagonista uno studente di 15 anni del secondo anno del liceo Scientifico Da Vinci di Maglie in Puglia che, seppur spaventato, ha mostrato una prontezza degna del protagonista di “Mamma ho perso l’aereo”. La professoressa di matematica, come riporta il quotidiano di Puglia, ha mostrato il suo sostegno scrivendo una nota: “Al ragazzo e alla sua famiglia va la solidarietà dei suoi compagni e della sua docente di Matematica e di ...

