Dopo la gaffe, Guzzini sostituito in Confindustria Macerata. Ma i social non perdonano (Di sabato 19 dicembre 2020) L'imprenditore era finito nella bufera per una frase irrispettosa nei confronti delle vittime della pandemia. Striscione ingiurioso nei suoi confronti in città Leggi su tg.la7 (Di sabato 19 dicembre 2020) L'imprenditore era finito nella bufera per una frase irrispettosa nei confronti delle vittime della pandemia. Striscione ingiurioso nei suoi confronti in città

JessikaDancer89 : E dopo la gaffe di Alfonso di ieri sera, Zelletta si mette a confronto ?????? #gfvip - ladroditronky : Dopo la gaffe di @alfosignorini con il microfono acceso, direi che è abbastanza chiaro quanto il suo perbenismo sia… - Yellow___Mellow : Sono uscita da sola dopo secoli, ho parlato 3 minuti con un conoscente e ho fatto una gaffe grossa come una casa. H… - cinziaspoletini : RT @Guido44895392: Giuseppi dopo la sua padronanza dei congiuntivi in stile fantozziano, ci mostra anche la 'fragranza' dei reati. ??https:/… - Guido44895392 : Giuseppi dopo la sua padronanza dei congiuntivi in stile fantozziano, ci mostra anche la 'fragranza' dei reati. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo gaffe Dopo la gaffe, Guzzini sostituito in Confindustria Macerata. Ma i social non perdonano TG La7 Decreto Natale 2020 in Gazzetta Ufficiale: l'analisi punto per punto

19 dicembre 2020 a. a. a. Altro giro di Dpcm, altra gaffe. Dopo lo scivolone di Giuseppe Conte anche la Gazzetta Ufficiale incappa in un errore senza precedenti. (Liberoquotidiano.it) APPROFONDIMENTI ...

Decreto Natale, che gaffe del Governo. L’ironia del web: “se ne parla per l’anno prossimo, ora tutti a sciabolare”

Sul sito della Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il testo intero del provvedimento, con un errore (dopo qualche ora corretto) che non è passato inosservato: l’anno di entrata in vigore è il 2021!

19 dicembre 2020 a. a. a. Altro giro di Dpcm, altra gaffe. Dopo lo scivolone di Giuseppe Conte anche la Gazzetta Ufficiale incappa in un errore senza precedenti. (Liberoquotidiano.it) APPROFONDIMENTI ...Sul sito della Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il testo intero del provvedimento, con un errore (dopo qualche ora corretto) che non è passato inosservato: l’anno di entrata in vigore è il 2021!