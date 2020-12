Diretta/ Virtus Verona Sudtirol (Risultato 1-1) streaming tv: Beccaro, poi Pittarello (Di sabato 19 dicembre 2020) Diretta Virtus Verona Sudtirol. streaming video e tv del match valevole per la sedicesima giornata d'andata del campionato di Serie C. Leggi su ilsussidiario (Di sabato 19 dicembre 2020)video e tv del match valevole per la sedicesima giornata d'andata del campionato di Serie C.

VIRTUSTSB : ?? GAME DAY?? ?? 4º giornata - Serie B Girone D1 #OldWildWest ?? 18:00 ?? PalaVirtus - Cassino (FR) ??? BPC Virtus Cass… - SerieBNewsCom : ?? Dopo 6' #Pordenone già in vantaggio sull'#Entella: la sblocca #Diaw da rigore. Segui la nostra #diretta! - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Virtus Entella-Pordenone 0-0 in diretta su - Virtus_Pozzuoli : Virtus Bava Pozzuoli-Luiss Roma in DIRETTA su LNP Pass della Lega Nazionale Pallacanestro... -