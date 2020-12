Decreto Natale, seconde case via libera se nella stessa regione (Di sabato 19 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Andare nelle seconde case in regione, secondo quanto riferito da fonti di Palazzo Chigi, sarà possibile sempre durante l’intero periodo delle feste (cioè dal 21 dicembre al 6 gennaio). “Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi”, si legge inoltre nel Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Durante le festività natalizie sono ... Leggi su improntaunika (Di sabato 19 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Andare nellein, secondo quanto riferito da fonti di Palazzo Chigi, sarà possibile sempre durante l’intero periodo delle feste (cioè dal 21 dicembre al 6 gennaio). “Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicatamedesima, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi”, si legge inoltre nelpubblicato in Gazzetta Ufficiale. Durante le festività natalizie sono ...

