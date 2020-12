Cyberpunk 2077, disponibile l'hotfix 1.05 per le versioni console e PC (Di sabato 19 dicembre 2020) CD Projekt Red ha pubblicato poco fa un nuovo aggiornamento per Cyberpunk 2077, disponibile al download per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC e Stadia. L'aggiornamento, l'hotfix 1.05, porta con se una montagna di migliorie e bug fix, sicuramente ben accette, considerando l'attuale stato del gioco, almeno su console. Il changelog completo, che vi riporteremo qui di seguito, mostra come gran parte delle migliorie siano incentrate sulla risoluzione dei bug durante le quest, ma presentano anche dei cambiamenti a livello di gameplay, grafica, IU e altro. CD Projekt non ha comunicato il peso dell'update, ma possiamo ipotizzare sia un download bello ciccioso, quindi vi consigliamo di aggiornare Cyberpunk 2077 il prima possibile, per poter tornare a Night ... Leggi su eurogamer (Di sabato 19 dicembre 2020) CD Projekt Red ha pubblicato poco fa un nuovo aggiornamento peral download per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC e Stadia. L'aggiornamento, l'1.05, porta con se una montagna di migliorie e bug fix, sicuramente ben accette, considerando l'attuale stato del gioco, almeno su. Il changelog completo, che vi riporteremo qui di seguito, mostra come gran parte delle migliorie siano incentrate sulla risoluzione dei bug durante le quest, ma presentano anche dei cambiamenti a livello di gameplay, grafica, IU e altro. CD Projekt non ha comunicato il peso dell'update, ma possiamo ipotizzare sia un download bello ciccioso, quindi vi consigliamo di aggiornareil prima possibile, per poter tornare a Night ...

