Barilla ringrazia i dipendenti per l’impegno: regalo ‘super’ direttamente sul conto (Di sabato 19 dicembre 2020) La celebre azienda Barilla ha deciso di omaggiare i suoi dipendenti con un regalo davvero “super” che arriva direttamente sul conto: premiato l’impegno. (fonte pixabey)Questo è stato un anno difficile e altrettanto difficile si prospettano le prossime settimane, con l’arrivo del Natale. Un Natale diverso dagli altri a causa dell’emergenza Coronavirus che il nostro paese sta affrontando. La nota azienda Barilla ha deciso di fare un regalo davvero “super” ai suoi dipendenti, per premiare il loro impegno. Un regalo sorprendente, che arriverà direttamente sul conto corrente dei lavoratori. A riportare la notizia è Libero Quotidiano, che cita anche il ringraziamento ... Leggi su altranotizia (Di sabato 19 dicembre 2020) La celebre aziendaha deciso di omaggiare i suoicon undavvero “super” che arrivasul: premiato. (fonte pixabey)Questo è stato un anno difficile e altrettanto difficile si prospettano le prossime settimane, con l’arrivo del Natale. Un Natale diverso dagli altri a causa dell’emergenza Coronavirus che il nostro paese sta affrontando. La nota aziendaha deciso di fare undavvero “super” ai suoi, per premiare il loro impegno. Unsorprendente, che arriveràsulcorrente dei lavoratori. A riportare la notizia è Libero Quotidiano, che cita anche ilmento ...

