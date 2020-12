Amici 20, Celentano: “Rudy vuoi vedere un mio seno?” Scoppia il caos in studio (Di sabato 19 dicembre 2020) Nella sesta puntata di Amici 20 andata in onda sabato 19 dicembre abbiamo assistito alle esibizioni di tutti gli allievi del talent show e anche a due sfide: quella di Arianna e quella di Rosa. Proprio quest’ultima è stata protagonista di un siparietto, scherzoso ma nemmeno troppo, con la professoressa di Ballo Alessandra Celentano, nel quale è intervenuto anche Rudy Zerbi. Amici 20, Rosa scherza con Alessandra Celentano che non la prende benissimo e sbraita contro Rudy Zerbi Nella puntata di Amici 20 di sabato scorso, 12 dicembre, la docente di danza classica aveva detto a Rosa di avere il piede a rampino. Oltre a questo, la coach, non aveva perso tempo per rifilare all’aspirante ballerina che fa parte del team di Lorella Cuccarini, una serie di osservazioni a tratti ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 19 dicembre 2020) Nella sesta puntata di20 andata in onda sabato 19 dicembre abbiamo assistito alle esibizioni di tutti gli allievi del talent show e anche a due sfide: quella di Arianna e quella di Rosa. Proprio quest’ultima è stata protagonista di un siparietto, scherzoso ma nemmeno troppo, con la professoressa di Ballo Alessandra, nel quale è intervenuto ancheZerbi.20, Rosa scherza con Alessandrache non la prende benissimo e sbraita controZerbi Nella puntata di20 di sabato scorso, 12 dicembre, la docente di danza classica aveva detto a Rosa di avere il piede a rampino. Oltre a questo, la coach, non aveva perso tempo per rifilare all’aspirante ballerina che fa parte del team di Lorella Cuccarini, una serie di osservazioni a tratti ...

