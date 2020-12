X-Factor, ecco chi potrebbe condurre la prossima edizione: Ludovica Comello, una ex ‘iena’, un ex Vj e un cantante in pole (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’ultima edizione di X-Factor si è appena conclusa e ha visto come vincitrice la cantante di Bellante, piccolo comune in provincia di Teramo, in Abruzzo, Casadilego. Elisa Coclite, questo il nome della diciassettenne all’anagrafe, ha trionfato nell’edizione che è stata condotta da Alessandro Cattelan. L’ultima stagione che ha avuto l’onore di avere alla guida l’ex Vj di Mtv. Il quarantenne di Tortona, infatti, ha annunciato che dal prossimo anno non sarà più lui il presentatore del talent show musicale di Sky. Una notizia, questa, che ha sconvolto i fan di X-Factor, ma anche chi segue dai primi anni duemila Cattelan. Bisogna digerire in fretta questo annuncio inaspettato, perché le voci e le indiscrezioni corrono veloci in merito alla conduzione della prossima stagione del talent show ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’ultimadi X-si è appena conclusa e ha visto come vincitrice ladi Bellante, piccolo comune in provincia di Teramo, in Abruzzo, Casadilego. Elisa Coclite, questo il nome della diciassettenne all’anagrafe, ha trionfato nell’che è stata condotta da Alessandro Cattelan. L’ultima stagione che ha avuto l’onore di avere alla guida l’ex Vj di Mtv. Il quarantenne di Tortona, infatti, ha annunciato che dal prossimo anno non sarà più lui il presentatore del talent show musicale di Sky. Una notizia, questa, che ha sconvolto i fan di X-, ma anche chi segue dai primi anni duemila Cattelan. Bisogna digerire in fretta questo annuncio inaspettato, perché le voci e le indiscrezioni corrono veloci in merito alla conduzione dellastagione del talent show ...

