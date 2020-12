Startup | H-Farm chiude aumento e raccoglie 20 mln

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Milano, 18 dic. (Adnkronos) - Con il raggiungimento del tetto massimo previsto, pari a 20 milioni di euro, si è conclusa oggi con successo l'operazione didi capitale e di emissione del prestito obbligazionario convertibile di H-, incubatore e acceleratore di. L', lanciato lo scorso 28 ottobre, serviva a trovare risorse per la realizzazione del Piano Industriale 2020-2024. "Le nuove risorse, ampiamente superiori alle previsioni di piano fissate in 15 milioni, verranno utilizzate per la messa a regime della business unit Education, anche attraverso lo sviluppo di tecnologie per l'insegnamento da remoto, e nella costante crescita della divisione Innovation, per supportare le aziende nella loro trasformazione digitale", spiega H-. "Siamo estremamente soddisfatti del ...