Stabilizzazione di tremila infermieri nelle Marche Le date del concorso | da metà gennaio i contratti

(Di venerdì 18 dicembre 2020) ANCONA - Ilper ladi 3milaè alle battute conclusive. Per oggi è previsto il recupero della prova scritta per i candidati che, quando si è svolto l'esame, si ...

ANCONA - Il concorso per la stabilizzazione di 3mila infermieri è alle battute conclusive. Per oggi è previsto il recupero della prova scritta per i candidati che, quando si ...L’obiettivo entro la fine dell’anno è di mettere a libro paga fino a tremila fattorini ... di categoria Assodelivery con il sindacato Ugl e dichiara di voler stabilizzare i suoi fattorini. Un modello ...