Serie A, oggi inizia la 13ª giornata. Il programma (Di sabato 19 dicembre 2020) La 13ª giornata di Serie A comincia oggi con tre anticipi. Spiccano le sfide tra Sassuolo e Milan, Atalanta e Roma, Napoli e Lazio. SABATO 19 DICEMBRE Fiorentina-Verona ore 15.00 Sampdoria-Crotone ore 18.00 Parma-Juventus ore 20.45 DOMENICA 20 DICEMBRE Torino-Bologna ore 12.30 Benevento-Genoa ore 15.00 Cagliari-Udinese ore 15.00 Inter-Spezia ore 15.00 Sassuolo-Milan ore 15.00 Atalanta-Roma ore 18.00 Lazio-Napoli ore 20.45 Foto: logo Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 19 dicembre 2020) La 13ªdiA cominciacon tre anticipi. Spiccano le sfide tra Sassuolo e Milan, Atalanta e Roma, Napoli e Lazio. SABATO 19 DICEMBRE Fiorentina-Verona ore 15.00 Sampdoria-Crotone ore 18.00 Parma-Juventus ore 20.45 DOMENICA 20 DICEMBRE Torino-Bologna ore 12.30 Benevento-Genoa ore 15.00 Cagliari-Udinese ore 15.00 Inter-Spezia ore 15.00 Sassuolo-Milan ore 15.00 Atalanta-Roma ore 18.00 Lazio-Napoli ore 20.45 Foto: logoA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Oggi bisognerebbe fare in modo che il pubblico non si stanchi ... con la direzione di rete si decise di inserire una presenza italiana per localizzare la serie. Io avevo già iniziato a fare teatro a ...

