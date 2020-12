Rezza: “RT non scende, numero dei decessi troppo alto” (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’indice Rt e il numero di nuovi casi positivi “tendono a non scendere più, a differenza di quello che abbiamo visto nelle scorse settimane”. Questo è l’allarme lanciato dall’esperto Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute. Al momento, “il dato dei decessi è ancora molto alto e siamo sopra la soglia per quanto riguarda i posti letto in area medica e terapia intensiva. Inoltre non mi sembra che stiano più scendendo incidenza ed Rt”. Rezza lascia intendere che purtroppo i dati non sono confortanti: “è chiaro che di fronte a questa situazione occorre estrema prudenza, poi le misure specifiche le decide la politica”. Parlando del piano di vaccinazione, Rezza spiega che per l’immunità di gregge ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’indice Rt e ildi nuovi casi positivi “tendono a nonre più, a differenza di quello che abbiamo visto nelle scorse settimane”. Questo è l’allarme lanciato dall’esperto Gianni, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute. Al momento, “il dato deiè ancora moltoe siamo sopra la soglia per quanto riguarda i posti letto in area medica e terapia intensiva. Inoltre non mi sembra che stiano piùndo incidenza ed Rt”.lascia intendere che puri dati non sono confortanti: “è chiaro che di fronte a questa situazione occorre estrema prudenza, poi le misure specifiche le decide la politica”. Parlando del piano di vaccinazione,spiega che per l’immunità di gregge ...

