Recovery | Casellati | ' non possiamo permetterci di sbagliare | Parlamento sia centrale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic (Adnkronos) - Per ilfund "l'Italia deve presentare un piano strategico credibile con riforme strutturali. Nondi. Come per il Piano Marshall, l'opportunità delFund capita una volta sola nella storia. Disperdere le risorse disponibili in mille rivoli improduttivi sarebbe un errore imperdonabile, che finirebbe per ricadere sulle spalle dei nostri figli e nipoti". Lo ha detto Elisabettaalla stampa parlamentare. "E su questo fondamentale aspetto ildeve riguadagnare la sua centralità, garantire trasparenza e reale partecipazione ai cittadini rispetto al processo decisionale -ha sottolineato la presidente del Senato-. È un compito che dobbiamo perseguire con determinazione, perché il ...