"Poteva mettersi in quarantena". Meli smaschera Conte: fino a dove si è spinto per la passerella libica (Di venerdì 18 dicembre 2020) passerella e polemiche per il "tour" di Giuseppe Conte in Libia, a baciare la pantofola del generale Khalifa Haftar, a Bengasi, per la liberazione dei pescatori italiani che erano in ostaggio da più di 100 giorni. Un viaggio che, il premier, Poteva - anzi, doveva - evitarsi. Viaggio irrituale e con il quale è sfuggito al caos delle regole natalizie nel tentativo di accrescere la sua popolarità. Tentativo fallito, naufragato sotto a un fiume di polemiche. Anche perché Haftar è leader di un governo non riconosciuto, insomma non proprio il tipino con il quale vuoi fare affari. E proprio su questo, ospite in collegamento a Omnibus su La7, insiste Maria Teresa Meli, la firma del Corriere della Sera che mette nel mirino il premier e lo affonda con una battuta (mica tanto battuta) sferzante: ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020)e polemiche per il "tour" di Giuseppein Libia, a baciare la pantofola del generale Khalifa Haftar, a Bengasi, per la liberazione dei pescatori italiani che erano in ostaggio da più di 100 giorni. Un viaggio che, il premier,- anzi,va - evitarsi. Viaggio irrituale e con il quale è sfuggito al caos delle regole natalizie nel tentativo di accrescere la sua popolarità. Tentativo fallito, naufragato sotto a un fiume di polemiche. Anche perché Haftar è leader di un governo non riconosciuto, insomma non proprio il tipino con il quale vuoi fare affari. E proprio su questo, ospite in collegamento a Omnibus su La7, insiste Maria Teresa, la firma del Corriere della Sera che mette nel mirino il premier e lo affonda con una battuta (mica tanto battuta) sferzante: ...

Libero_official : La critica implicita della #Meli a #Omnibus sul viaggio di #Conte in #Libia: 'Dopo l'incontro con #Macron, poteva m… - antomel22 : RT @La7tv: #omnibus Maria Teresa #Meli commenta la liberazione dei #pescatori italiani in Libia: 'Conte poteva mettersi in quarantena per a… - La7tv : #omnibus Maria Teresa #Meli commenta la liberazione dei #pescatori italiani in Libia: 'Conte poteva mettersi in qua… - happilyx18 : sempre mia madre 'ma non poteva mettersi delle ali così non cadeva' ?????????????? - tizianam78 : @GassmanGassmann Poteva mettersi una mutanda sporca della merkel .. almeno non era traforata -

Ultime Notizie dalla rete : Poteva mettersi Pescatori liberi, Maria Teresa Meli: "Conte poteva mettersi in quarantena per aver incontrato Macron ed evitare Renzi e Haftar..." La7 Tutto per una Pietra: un racconto di Natale in diretta Facebook

Che si abbia voglia di mettersi alle spalle questo terribile 2020 è davvero ... A giugno sembrava qualcosa potesse tornare alla cosiddetta “normalità”, ma così non è stato e adesso, eccoci qui, vicini ...

Adele, presto il nuovo album dopo cinque anni: lo rivela Matt Chamberlain dei Pearl Jam

Leggi su Sky TG24 l'articolo Adele, presto il nuovo album dopo cinque anni: lo rivela Matt Chamberlain dei Pearl Jam ...

Che si abbia voglia di mettersi alle spalle questo terribile 2020 è davvero ... A giugno sembrava qualcosa potesse tornare alla cosiddetta “normalità”, ma così non è stato e adesso, eccoci qui, vicini ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Adele, presto il nuovo album dopo cinque anni: lo rivela Matt Chamberlain dei Pearl Jam ...