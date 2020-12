No alla pena di morte: all'assemblea dell'Onu vince il 'contagio' dei diritti umani (Di venerdì 18 dicembre 2020) di Michele Salvati Mentre il mondo intero è attraversato dalla crisi provocata dall'epidemia del Covid-19, la grande maggioranza dei paesi del mondo si è nuovamente schierata contro la pena di morte ... Leggi su globalist (Di venerdì 18 dicembre 2020) di Michele Salvati Mentre il mondo intero è attraversato dcrisi provocata dall'epidemia del Covid-19, la grande maggioranza dei paesi del mondo si è nuovamente schierata contro ladi...

amnestyitalia : Il numero degli stati favorevoli alla risoluzione delle Nazioni Unite per una moratoria delle esecuzioni capitali c… - amnestyitalia : #USA Brandon Bernard è stato messo a morte questa notte, la nona esecuzione federale del 2020. Sotto Trump messi a… - globalistIT : Antonio Salvati legge il voto dei giorni scorsi. Ogni tanto una buona notizia - _AltroPensiero_ : RT @lucaserafini4: Gli ero sempre stato accuratamente lontano, perché sapevo... Stasera non ho resistito e ci sono cascato. Così alla sogli… - lucaserafini4 : Gli ero sempre stato accuratamente lontano, perché sapevo... Stasera non ho resistito e ci sono cascato. Così alla… -