Merkel cittadina onoraria di Firenze. Sdegno di FdI e Lega: in ginocchio dinanzi a Berlino (Di venerdì 18 dicembre 2020) La notizia non ha avuto finora il rilievo che meritava. Il sindaco di Firenze Dario Nardella propone, con una delibera, di concedere ad Angela Merkel la cittadinanza onoraria. I meriti? Ha saputo tenere unita l'Europa in questo periodo di crisi riuscendo a mediare tra correnti di pensiero contrapposte. Merkel cittadina onoraria di Firenze? Lega e FdI non ci stanno Ma le opposizioni non hanno gradito. Soprattutto dopo che il governo ha cambiato linea sul Natale copiando di fatto il lockdown deciso in Germania. Vi vedono, non a torto, un atto di vassallaggio nei confronti della Cancelliera tedesca. "Siamo allibiti – dichiarano Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, e Alessandro Draghi, capogruppo FdI ...

