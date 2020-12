McKennie, che sorpresa! È il miglior calciatore dell'anno statunitense (Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA - Dopo i complimenti ricevuti dalla nazionale statunitense e dall'FC Dallas (il club dove è cresciuto) per lo splendido gol in sforbiciata realizzato al Barcellona , per Wenston McKennie arriva ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA - Dopo i complimenti ricevuti dalla nazionalee dall'FC Dallas (il club dove è cresciuto) per lo splendido gol in sforbiciata realizzato al Barcellona , per Wenstonarriva ...

forumJuventus : GdS: 'McKennie e Cuadrado , la coppia che funziona. Complementari in campo, sulla fascia destra, in entrambe le fas… - sportli26181512 : McKennie, che sorpresa! È il miglior calciatore dell'anno statunitense: Prestigioso riconoscimento in patria per il… - MTartaglini : @TUTTOJUVE_COM Si era capito ormai..dispiace tantissimo, speriamo che anche il ragazzo maturi e cambi, ha qualità i… - Official_Fadda : @forumJuventus E vabbe', ma che partite guardano? Si sta conquistando il posto da titolare, insieme a McKennie. - stega751 : @PaoloRo29155575 @salpaladino Mantenendo alto il livello dei giocatori? Ma guardi gli elementi che abbiamo a centro… -