Inter, guai per Conte: Sanchez torna nel 2021

L'infortunio di Alexis Sanchez è più grave del previsto. Il cileno tornerà nel 2021 Per le ultime due partite dell'anno, Antonio Conte avrà a disposizione in attacco i soli Lukaku e Lautaro Martinez. Alexis Sanchez infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, non si rivedrà in campo prima del 2021. L'infortunio all'adduttore si è rivelato più grave del previsto e il cileno sarà così costretto a saltare le prossime due partite contro Spezia e Verona. L'Inter dovrà fare a meno anche di Pinamonti, sulla via del recupero ma ormai fuori da un mese.

Dopo Pinamonti, Conte perde anche Sanchez, che si rivedrà solo nel 2021. In attacco rimangono così solo Lukaku e Lautaro, con gli aggregati della Primavera.

Calcio, il Napoli nei guai: l’annuncio su Dries Mertens

Il fuoriclasse belga starà fuori un mese e mezzo dopo l’infortunio subìto nel corso del primo tempo del match di ieri con l’Inter. Nel comunicato del Napoli si legge di un “trauma distorsivo di ...

