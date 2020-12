Il Vaticano da noi ormai è un alibi | politica codarda sull' eutanasia

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Il fatto che l’Italia sia un paese a maggioranza cattolico “conta, ma non è determinante”. Per Luigi Manconi, senatore fino alla scorsa legislatura, una vita dedicata ai diritti e ai temi etici, non è alla religione che bisogna guardare per spiegarsi perché pure la ‘cattolica’ Spagna si è data una legge(ieri il primo sì al Congresso), mentre l’Italia non riesce nemmeno a discuterne. Per Manconi, che nel 2013 presentò una proposta di legge sul tema, quello dellaitaliana è più un problema di “integralismo”, “codardia” e visione “arretrata” della società. In questa intervista però Manconi ci parla anche del caso Regeni: “L’Italia non ha fatto nulla per far rispettare la sua sovranità nazionale”. Professore, la Spagna ha scelto di darsi una leggeche prevede la ...